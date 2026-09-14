Automechanika Frankfurt'ta bu yıl 80’den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin 400 şirketin katılımıyla otomotiv sektörünün geleceği masaya yatırıldı.

Fuardan çıkan en önemli mesajlardan biri, yapay zekanın otomotivde ilk olarak üretimden ziyade servis ve satış sonrası hizmetlerde yaygınlaşmaya başlaması oldu.

Otomotiv teknoloji sağlayıcılarından ZF Aftermarket’in Global CEO’su Philippe Colpron da fuarda sektörün dönüşümünü ve Türkiye’nin bu süreçteki rolünü değerlendirdi.

Fuar kapsamında bir araya geldiğimiz Philippe Colpron, Türkiye’nin küresel otomotiv stratejisinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Türkiye’nin buradaki rolünü hesaba katmadan küresel bir strateji oluşturamazsınız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye’deki yatırımların sadece üretim kapasitesiyle sınırlı olmadığını da vurgulayan Colpron, insan kaynağının da şirket için stratejik bir değer taşıdığını söyledi.

"TÜRKİYE KÜRESEL GÖREVLER YÜRÜTÜYOR"

Colpron, "Yatırım dediğimizde bu insanlar da olabilir. Küresel görevlerimizden bazılarını Türkiye’deki ekiplerle yürütüyoruz" diyerek Türkiye’deki ekiplerin şirketin uluslararası operasyonlarında aktif rol aldığını belirtti.

ZF Aftermarket Global CEO’su Philippe Colpron ve ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu Habertürk Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.

Yerel pazarlara yakın olmanın önemine dikkat çeken Colpron, ZF’nin Türkiye’de üretim tarafında da varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

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Ancak üretim kararlarında küresel tedarik zincirleri ve ülkelerin rekabet gücünün birlikte değerlendirildiğini kaydetti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL ÇÖZÜMLER

Türkiye otomotiv pazarındaki değişime de değinen Colpron, elektrikli ve elektrifiye araçların yayılım hızının dikkat çekici seviyeye ulaştığını söyledi.

İki yıl önce Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasının yaklaşık 15 yıllık bir süreçte gerçekleşeceğinin düşünüldüğünü aktaran Colpron, bugün dönüşümün beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini belirtti.

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ZF’nin satış sonrası pazarda bu değişime hazırlık yaptığını ifade eden Colpron, elektrikli araçların farklı bakım ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler, teşhis sistemleri ve yüksek voltaj eğitimlerine yatırım yaptıklarını açıkladı.

Türkiye’nin batıdan doğuya uzanan geniş coğrafi yapısının farklı müşteri gruplarına özel çözümler gerektirdiğini belirten Colpron, ZF’nin geniş ürün ve hizmet portföyünün bu noktada önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

TÜRK FİRMALARDAN FRANKFURT'TA GÖVDE GÖSTERİSİ

Automechanika Frankfurt 2026’da Türk firmaları da güçlü bir katılım gösterdi. Türkiye, fuar alanındaki geniş stantları ve sergilenen ürün çeşitliliğiyle dikkat çekti.

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Türk firmaların stantlarında kalibre borudan alüminyum ürünlere, yağlama ekipmanlarından farklı otomotiv parçalarına kadar çok sayıda ürün uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturuldu.

Türk firmalarının fuardaki yoğun varlığı, Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayisindeki üretim kapasitesini, ihracat gücünü ve küresel pazardaki rekabetçi konumunu bir kez daha ortaya koydu.