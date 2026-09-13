Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.467,25 %0,51
        DOLAR 48,6173 %0,20
        EURO 56,3758 %0,07
        GRAM ALTIN 6.783,21 %-0,02
        BITCOIN 76.815,00 %-0,65
        FAİZ 39,89 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 100,38 %-0,29
        GBP/TRY 65,7667 %0,08
        EUR/USD 1,1587 %-0,10
        BRENT PETROL 104,07 %2,22
        ÇEYREK ALTIN 11.090,55 %-0,02
        Haberler Ekonomi Para Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması

        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 13:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır."

        REKLAM

        Açıklamada, soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #piyasa
        #SORUŞTURMA
        #sosyal medya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek