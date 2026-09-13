Brad Pitt sevgilisiyle tenis maçında: ABD Kadınlar Açık Finali'ne ünlü akını

Kazak sporcu Rybakina, iki kez üst üste şampiyon olan Sabalenka'yı üç set sonunda 6-4, 5-7, 6-2'lik skorla yenerek ilk ABD Açık şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer, onun üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu getirdi ve dünya sıralamasında bir numaraya yükselmesini sağladı.