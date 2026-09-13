Brad Pitt sevgilisiyle tenis maçında: ABD Kadınlar Açık Finali'ne ünlü akını
2026 ABD Kadınlar Açık Finali'nde heyecanlı geçen maçın tribünlerinde ünlü seyirciler de vardı. Brad Pitt'in sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte seyrettiği maça Pink, Amy Adams, Andrew Garfield gibi ünlü isimler de katıldı
Kazakistan'ın ünlü raketi Elena Rybakina ve Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, 2026 ABD Kadınlar Açık Finali'nde zorlu bir mücadele sergiledi.
Kazak sporcu Rybakina, iki kez üst üste şampiyon olan Sabalenka'yı üç set sonunda 6-4, 5-7, 6-2'lik skorla yenerek ilk ABD Açık şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer, onun üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu getirdi ve dünya sıralamasında bir numaraya yükselmesini sağladı.
New York'taki Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleşen maça ünlü isimler akın etti.
Brad Pitt, 2022 yılının sonlarından bu yana yaklaşık dört yıldır birikte olduğu Ines de Ramon ile birlikte maçı seyredenler arasındaydı.
62 yaşındaki Pitt ve 33 yaşındaki Ramon, emekli New York Yankees beyzbol oyuncusu CC Sabathia ve kızı Jaden'in yanında oturdu.
Maç başlamadan önce Pitt ve Ramon ikilisi, seyircilerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
İkili, yıllar içinde, 2026 Dünya Kupası ve Temmuz 2024'teki 2024 Britanya Grand Prix'i, 2026 Dünya Kupası gibi birçok spor etkinliğine birlikte katıldı. Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde çift olarak ilk kez kırmızı halıda boy gösteren çift, Temmuz başında Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe de birlikte katıldı.
2026 ABD Kadınlar Açık Finali'ni, Pink, Amy Adams ve Elizabeth Banks ile birlikte izledi.
47 yaşındaki şarkıcı Pink, bu özel etkinlik için kalp şeklinde kırmızı güneş gözlüğü tercihiyle dikkat çekti.