Bartın'da düğün dönüşü kaza: 21 yaralı
Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı
Giriş: 13 Eylül 2026 - 01:56 Güncelleme:
Kozcağız beldesinden Bartın'a seyreden N.B. yönetimindeki minibüs ile B.A. idaresindeki hafif ticari araç, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, elektrik direğine çarparak refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık görevlilerince araçlardan çıkarılan 3'ü çocuk 19 yolcu ve sürücüler, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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