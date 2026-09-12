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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 97 gözaltı kararı

        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 97 gözaltı kararı

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek'in yaptığı "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi çok sayıda eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu belirtilen 6 şirket ile örgütle bağlantılı 4 faal şirkete, ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araca el koyma işlemi uygulandı

        Giriş: 12 Eylül 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 97 gözaltı kararı

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