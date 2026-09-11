Zeynep Bastık: Henüz hamile değilim

"İKİMİZ DE ÇOK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Bastık açıklamasında, "Çocukluğumdan beri anne olmak istiyorum, çocuklarla aram her zaman çok iyiydi. Serkay ile çocuk konusunda da çok hemfikiriz; bir bebeğimiz olmasını ikimiz de çok istiyoruz. Her gün hakkımda asılsız haberler çıksa da şu an hamile değilim ama anne olmayı çok istiyorum. Anne olduktan sonra hayatımdaki birçok şeyin tamamlanacağını hissediyorum" demişti.