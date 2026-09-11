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        Haberler Magazin Zeynep Bastık: Henüz hamile değilim

        Zeynep Bastık: Henüz hamile değilim

        Serkay Tütüncü ile evlenen Zeynep Bastık, hakkında çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla net bir yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de nikâh masasına oturduğu oyuncu Serkay Tütüncü ile evlenmesinin ardından hakkında çıkan hamilelik iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

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        2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında hayranlarıyla soru-cevap etkinliği düzenleyen Bastık, bir takipçisinin yönelttiği, "Bebek geliyor bence" şeklindeki yoruma kayıtsız kalmadı.

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        "NE MERAKLISINIZ HEMEN HAMİLE KALMAMA"

        Şarkıcı söylentilere şu ifadelerle karşılık verdi: Gelmiyor... Ne meraklısınız hemen hamile kalmama! Gelinlikte de düz balenlerin öne gelmesinden ötürü şişmeler yapmış, göz yanıltmış fotoğraflarda ve videolarda ara ara. Henüz hamile değilim, teşekkürler.

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        Geçtiğimiz aylarda çocuk isteğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki şarkıcı, anne olma hayalini dile getirmişti.

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        "İKİMİZ DE ÇOK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

        Bastık açıklamasında, "Çocukluğumdan beri anne olmak istiyorum, çocuklarla aram her zaman çok iyiydi. Serkay ile çocuk konusunda da çok hemfikiriz; bir bebeğimiz olmasını ikimiz de çok istiyoruz. Her gün hakkımda asılsız haberler çıksa da şu an hamile değilim ama anne olmayı çok istiyorum. Anne olduktan sonra hayatımdaki birçok şeyin tamamlanacağını hissediyorum" demişti.

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        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü
        #şarkıcı
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