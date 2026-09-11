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        Haberler Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nden tütün kullanımının kısırlığa yol açabileceği uyarısı!

        Dünya Sağlık Örgütü'nden tütün kullanımının kısırlığa yol açabileceği uyarısı!

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insan hayatının herhangi bir döneminde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının kısırlığa neden olabileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        DSÖ'den tütün raporu!

        DSÖ, 2000-2026 yıllarını kapsayan ve tütün kullanımının kadın ve erkek üreme sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran güncel raporunu yayımladı.

        Rapora ilişkin basın açıklamasında, "Tütün kullanmak, bebek sahibi olma şansınızı azaltıyor olabilir" başlığı kullanıldı.

        TÜTÜN KULLANAN KADINLARIN KISIRLIK RİSKİ YÜZDE 40 DAHA FAZLA

        Tütün kullanan kadınların kısırlık riskinin, kullanmayanlara kıyasla yüzde 40 daha yüksek olabileceği belirtilen raporda, pasif içiciliğin de doğurganlığı etkileyebileceği ve bu riskin sigara içmeyen kişileri de kapsadığı ifade edildi.

        Raporda, sigarayı bırakmanın söz konusu zararların azaltılmasına yardımcı olabileceğine işaret edilerek, geçmişte sigara kullanmış kadınların kısırlık riskinin, halen sigara içenlere kıyasla yüzde 25 daha düşük olduğu vurgulandı.

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        SİGARA İÇEN ERKEKLER DAHA FAZLA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU YAŞIYOR

        Sigara içen erkeklerin cinsel işlevlerinde daha fazla problem yaşayabileceği kaydedilen raporda, sigara kullanımının kısırlık tedavisinin başarılı olma oranını azaltabileceğinin altı çizildi.

        Raporda, elektronik sigara, dumansız tütün, nargile ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerektiğine dikkati çekildi.

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        #DSÖ
        #Tütün
        #kısırlık
        #haberler
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