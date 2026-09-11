Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu. Rize'de bugüne kadar eserleri ve yatırımlarıyla konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de aynı anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizelilerin desteği ve duasıyla 86 milyon vatandaşın huzur ve refah içinde yaşaması için mücadele ettiklerini ifade etti.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde 100 binlerce kişinin katılımıyla tarihi bir miting gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Eser ve hizmetlerle dolu 25 yıllık geçmişi millete sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek çeyrek asır ve yarım asra ilişkin vizyonlarını da paylaştıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz" dedi.

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TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI BAŞLADI

Türkiye'nin ekonomi, sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok alanda sağlam bir zemine oturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının başladığını söyledi.

Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her geçen gün daha fazla yaklaştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin büyük potansiyelini harekete geçirdikleri gibi stratejik hamleleri de tamamlayacaklarını belirtti.

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Bu vizyondan rahatsız olan çevrelerin bulunduğunu savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, barış ve adalet için öne çıkmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyledi.

"86 MİLYON OLARAK AYDINLIK İSTİKBALE YÜRÜYECEĞİZ"

Türkiye'nin terör prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirmesinin kimlerin oyununu bozduğunu bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir engellemenin Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacağını söyledi.

"Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

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"Yeri gelir dirilir pınar oluruz, yeri gelir irkilir ırmak oluruz, yeri gelir gürler çağlayan oluruz; ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon vatandaşın birlik içinde huzurlu ve müreffeh bir geleceğe yürümesine engel olunmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

SİYASETİN YENİ DÖNEME UYUM SAĞLAMASI GEREKİYOR

Dünyanın kritik süreçlerden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin de bu döneme kendisini adapte etmesi gerektiğini söyledi.

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"Sadece lafla, kuru hamasetle, hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezinde insan, dürüstlük ve hizmet olmayan siyasetin ülkeye fayda sağlamayacağını ifade etti.

Siyaseti kariyer, rant ve şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin Türkiye'ye faydasının olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarının bunu gösterdiğini söyledi.

"BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATINA İHTİYACIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin daha kuşatıcı, uzlaşmacı ve milli menfaatlerde ortaklaşan bir siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Diyalog zeminini güçlendiren ve hizmet yarışını esas alan bir yaklaşımın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin de bu ihtiyacın farkına varmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin geleceği söz konusu olduğunda birlik olunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara merkezli siyaset çağrısının arka planında "Büyük Türkiye mutabakatı" bulunduğunu söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE TARİHİ ADIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhur İttifakı ile tarihi bir adım attıklarını söyledi.

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Meclis'te 467 oyla daha önce görülmemiş geniş bir uzlaşı sağlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin terör defterinin tamamen kapanması noktasında güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu konunun parti çıkarları için polemik malzemesi yapılmasının büyük sorumsuzluk olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin kanı üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlık, tek kelime ile şuursuzluktur" dedi.

Türkiye'nin gelecekle ilgili büyük hedeflerine odaklanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri adım atılması halinde Türkiye'nin ve gençlerin kaybedeceğini ifade etti.

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"TARİH BİZDEN BUNU BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başarısı için çok çalışılması gereken bir dönemde olunduğunu belirterek AK Parti teşkilatlarına çağrıda bulundu.

"Bütün teşkilatımdan canla başla çalışmalarını bekliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatların üzerindeki sorumluluğu hakkıyla taşıyacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yıldır yürüdüğümüz zorlu yolculukta bu kardeşinizi asla yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.