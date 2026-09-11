Samsung’dan Apple’ın iPhone Duo’suna ‘Katlarnırlara hoşgeldiniz’ göndermesi

Apple, Cupertino’daki etkinlikte yeni CEO John Ternus önderliğinde iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini tanıttıktan sonra uzun zamandır beklenen ilk katlanır telefonu iPhone Duo’yu duyurdu. Pasaport formundaki cihaz kapalıyken 5,4 inç dış ekran, açıldığında ise 7,6 inç iç ekran sunuyor. A20 Pro işlemciyle güçlenen model, ekim ayında satışa çıkacak. Lansman sonrası bazı çevreler yüksek fiyatı ve tasarımın Samsung’un kısa süre önce çıkardığı Galaxy Z Fold 8’e benzerliğini eleştirdi.

SAMSUNG’DAN ‘WELCOME TO FOLDABLES’ KAMPANYASI

Samsung, Apple’ın lansmanından saatler önce ve hemen sonrasında “Welcome to Foldables” (Katlanırlara Hoş Geldiniz) başlıklı bir video paylaştı. Videoda Galaxy Z Fold 8’in dünyanın en hafif katlanır telefonu olduğu vurgulanırken, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 modelleri de gösterildi. Aynı slogan, Seul, Tokyo ve Londra’daki billboardlarda da yer aldı. “The World’s Lightest Fold” gibi ifadelerle Samsung, yedi yıldır (2019’daki ilk Galaxy Fold’dan bu yana) katlanır pazardaki öncülüğünü hatırlattı.

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SOSYAL MEDYADA ALAYCI GÖNDERMELER

Samsung’un ABD hesabı X’te peş peşe paylaşımlar yaptı. “Let us know when you’re done reheating our leftovers” (Artıklarımızı ısıtmayı bitirdiğinizde haber verin) ifadesi en çok konuşulan gönderme oldu. “So far, so same” (Şimdiye kadar aynı) ve “Making us wait? Fine. We’ll be over here folding three times” (Bizi bekletmek mi? Sorun değil. Biz üç kez katlanmaya devam edeceğiz) gibi mesajlarla Samsung, hem yenilik eksikliğini hem de kendi TriFold modelini ima etti. Kampanya, Apple’ın katlanır pazara geç girişini ve tasarım benzerliğini hedef aldı.

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Let us know when you're done reheating our leftovers 😉 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

EKRAN TEDARİKİ VE REKABET DETAYLARI

Tartışmaların bir boyutu da tedarik zincirine uzandı. iPhone Duo’nun katlanır ekranlarının ilk aşamada büyük ölçüde Samsung Display tarafından karşılandığı biliniyor. Samsung’un kendi Galaxy Z Fold 8 modeli ise 1.899 dolardan başlıyor, daha ince ve hafif bir yapıya sahip. Analistler, Apple’ın girişinin pazarı büyüteceğini ancak Samsung’un deneyim ve dağıtım avantajıyla 2026’da yüzde 38’lik payla liderliğini koruyacağını, Apple’ın ise yüzde 25 civarı pay alabileceğini öngörüyor.