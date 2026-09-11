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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ablasını döven eniştesini öldürdü

        Ablasını döven eniştesini öldürdü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Mücahit K. ile eniştesi 58 yaşındaki Tahir Yumuşakkaya arasında, ablasına şiddet uyguladığı iddiasıyla çıkan tartışma, kanlı bitti. Kayınbiraderi Mücahit K., tarafından bıçaklanan Yumuşakkaya, olay yerinde can verdi. Cinayet sonrası kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Ablasını döven eniştesini öldürdü

        Tokat'ta olay, sabah saat 04.00 sıralarında Erbaa ilçe merkezi Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tahir Yumuşakkaya (58) kayınbiraderi Mücahit K. ile gece birlikte alkol aldı.

        ABLAYA ŞİDDET TARTIŞMA ÇIKARDI

        Bir süre sonra Mücahit K. ablası H.Y.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle Tahir Yumuşakkaya ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Öldürülen Tahir Yumuşakkaya, 58 yaşındaydı.
        Öldürülen Tahir Yumuşakkaya, 58 yaşındaydı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Mücahit K. yanındaki bıçakla Yumuşakkaya'yı yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Yumuşakkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Tahir Yumuşakkaya'nın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Mücahit K. ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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