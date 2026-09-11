Tokat'ta olay, sabah saat 04.00 sıralarında Erbaa ilçe merkezi Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tahir Yumuşakkaya (58) kayınbiraderi Mücahit K. ile gece birlikte alkol aldı.

ABLAYA ŞİDDET TARTIŞMA ÇIKARDI

Bir süre sonra Mücahit K. ablası H.Y.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle Tahir Yumuşakkaya ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Öldürülen Tahir Yumuşakkaya, 58 yaşındaydı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mücahit K. yanındaki bıçakla Yumuşakkaya'yı yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Yumuşakkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tahir Yumuşakkaya'nın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Mücahit K. ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.