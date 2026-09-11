Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.512,63 %0,83
        DOLAR 48,6049 %0,10
        EURO 56,4792 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.850,86 %1,69
        BITCOIN 78.715,00 %1,90
        FAİZ 39,81 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 101,32 %2,10
        GBP/TRY 65,7979 %0,07
        EUR/USD 1,1611 %-0,01
        BRENT PETROL 102,48 %-3,61
        ÇEYREK ALTIN 11.201,57 %1,70
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2

        Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2

        NielsenIQ araştırmasına göre Türkiye genelinde yüzde 6,2'ye ulaşan kaçak sigara pazarında vergi kaybı büyürken, İstanbul'daki kullanım bir yılda iki katına çıkarak yüzde 9,4'e yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2

        Ülkemizde her yıl 100 milyarlarca lirayı aşan büyüklüğüyle dikkati çeken kaçak sigara pazarında vergi kaybı artmaya devam ediyor.

        NielsenIQ tarafından yapılan araştırmaya göre, yurt dışından ülkemize sokulan sigaralar toplam pazarın yüzde 6,2’sini oluşturuyor. İl bazındaki sonuçlar kaçak sigara kullanımının Güneydoğu Anadolu’daki sınır kentlerinde yoğunlaşmakla birlikte artık Ege Bölgesi’nde dahi belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

        GAZİANTEP VE MERSİN'DE GERİLEDİ, İSTANBUL'DA ARTTI

        Araştırmaya göre Gaziantep ve Mersin'de yurt dışı menşeli sigara oranı azalırken, Denizli ve İstanbul'da artış kaydedildi. İstanbul'da oran bir yılda iki katına çıkarak yüzde 4,7'den yüzde 9,4'e yükseldi. Denizli'de oran yüzde 5,5'ten yüzde 10,0'a çıktı. Gaziantep'te oran yüzde 16'dan yüzde 6,7'ye, Mersin'de ise yüzde 10,8'den yüzde 6,4'e geriledi.

        REKLAM

        MANİSA EN YÜKSEK KULLANIMIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜÇÜNCÜ İL

        Yurt dışı menşeli sigara oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,5 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 12,7 ile Manisa ve yüzde 11,3 ile Kahramanmaraş takip etti. Üç ilde de oran yüzde 10'un üzerinde ölçüldü.

        KAÇAK SİGARADA ARTIŞTA TEKEL 3000 BAŞI ÇEKİYOR

        Araştırmada toplanan paketlerin hangi markalardan oluştuğuna da bakıldı. Yurt dışı menşeli sigaralar arasında en yüksek paya yine tamamıyla kaçak olan Tekel 3000 sahip. İsmiyle Tekel 2000'i andırmasına rağmen üreticisi doğrulanamayan Tekel 3000’in satışı artmaya devam ediyor. Paket üzerinde ülkemizde satılan sigaralardaki bandrolü taklit eden ürün ilk bakışta yasal sigaraları andırıyor. Ancak ürün paket ve ürün standartları bakımından ülkemizdeki hiçbir düzenlemeyi karşılamadığı gibi ilgili otoritelerden de izin almış değil.

        REKLAM

        Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm denetimlerine rağmen, Irak ve Gürcistan’ın Türkiye’ye yakın şehirlerinde satılan Tekel 3000’in satış oranı 2025'in ikinci çeyreğinden 2026'nın ikinci çeyreğinde %130 artış göstererek toplam sigara pazarının yüzde 4,2'sine yükseldi. Böylece yurt dışından yurda giren sigara paketlerinin yüzde 68,2'si bu markadan oluştu.

        * Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #NielsenIQ
        #kaçak sigara
        #sigara pazarı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor