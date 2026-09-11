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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması

        İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması

        İngiliz medyasında yer alan habere göre, hükümetin konaklama yapan ziyaretçilere yönelik vergi planı kapsamında, yerel yönetimlere turistlerden ücret alma konusunda daha fazla yetki verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması

        Perşembe günü İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, hükümetin konaklama yapan ziyaretçilere yönelik vergi planı kapsamında, yerel yönetimlere turistlerden ücret alma konusunda daha fazla yetki verilecek.

        BBC'nin haberine göre, 'turist vergisi' olarak da adlandırılan plan, İngiltere'deki belediye başkanları otellerin, pansiyonların ve diğer konaklama türlerinin maliyetinin belirli bir yüzdesi üzerinden 'turist vergisi' olarak adlandırılan ve üst sınırı olmayan bir vergi alma konusunda yeni yetkiler kazanacak.

        Turizm sektörünün liderleri ise söz konusu öneriler nedeniyle işlerin tehlikeye gireceği konusunda uyarıda bulundu ve İngiltere'de tatil yapanların bundan olumsuz etkileneceğini ifade etti. UKHospitality İcra Kurulu Başkanı Allen Simpson, bu uygulamanın İngiltere'deki bir aile tatilinin maliyetine ortalama 100 ila 120 sterlin ekleyeceğini ifade ederek tepki gösterdi. Ancak İngiliz bakanlar, bunun sabit bir ücret olmaması nedeniyle turistlerin bütçelerinin çok fazla etkilenmeyeceğini ifade ediyor.

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        Fikir ilk olarak Kasım ayında eski Başbakan Keir Starmer hükümeti döneminde ortaya atılmıştı. Guardian gazetesinin haberine göre, Konut Bakanı Angela Rayner'ın belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi ve daha fazla detayı açıklaması bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #turist vergisi
        #vergi
        #ekonomi
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