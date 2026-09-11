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        Haberler Dünya Trump, ara seçimler nedeniyle İran'a "tüm güçleriyle" saldırmadıklarını savundu

        Trump, ara seçimler nedeniyle İran'a "tüm güçleriyle" saldırmadıklarını savundu

        ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a neden "tüm güçleriyle" saldırmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta ara seçimleri işaret etti ve "Bunu, seçimler nedeniyle istemiyorum. İran zor idare ediyor. Başları büyük belada" ifadeleri kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Trump iddia etti: İran'a tüm gücümüzle saldırmadık

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da ülkede düzenlenecek Kongre ara seçimleri nedeniyle İran'a "tüm güçleriyle" saldırmadıklarını iddia etti.

        Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta İran ile devam eden savaşa değindi.

        Sunucunun İran'a neden "tüm güçleriyle" saldırmadıklarını sorması üzerine Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Bunu, seçimler nedeniyle istemiyorum." yanıtını verdi.

        Trump, savaşın seçimlerden sonra, belki de "seçimlerden hemen önce" bitebileceğini öne sürerek, "(İran) Zor idare ediyor. Başları büyük belada." ifadelerini kullandı.

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        "HER ZAMAN BİR MİKTAR FÜZELERİ OLACAK"

        İddia ettikleri gibi ABD İran'ın füzelerini tamamen yok ettiyse İran'ın hala nasıl füze fırlattığının sorulması üzerine ise Trump, "Çok fazla füzeleri var. Büyük oranda yok ettik ama hala füzeleri var. Her zaman bir miktar füzeleri olacak." yorumunu yaptı.

        İran konusunda herhangi bir pişmanlığı olmadığını vurgulayan Trump, "Tekrar bunu yapmak zorunda kalsaydım, tam olarak böyle yapardım." dedi.

        Trump, İran'ın nükleer kapasitesini ellerinden aldıklarını öne sürerek, "Onlar deli. İsrail'i yok ederlerdi. Orta Doğu'yu yok ederlerdi ve bizim birkaç şehrimizi vurmaya başlarlardı. İran'ın elinde nükleer silah olsaydı, onları arayıp şöyle derdik, 'Efendim, bir araya gelebilir miyiz acaba?' Onlarla çok daha farklı bir şekilde muhatap olurduk." diye konuştu.

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        #haberler
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