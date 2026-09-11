1 kentte sağanak bekleniyor... Akdeniz'de rüzgar etkili olacak! Sıcaklıklar yükseliyor!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün öğle saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, iç ve doğu kesimlerde termometrenin daha da yükseleceği bildirildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.
AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA KUVVETTE
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 29, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 31, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 35, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık
KONYA: 31, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık
BOLU: 28, Az bulutlu ve açık
DÜZCE: 29, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 27, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 32, Az bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 27, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık