Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 29, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 35, Az bulutlu ve açık

REKLAM

HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık

KONYA: 31, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık

BOLU: 28, Az bulutlu ve açık

DÜZCE: 29, Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık

SİNOP: 27, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 32, Az bulutlu

SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 27, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık