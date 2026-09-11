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        Haberler Gündem Hava Durumu 1 kentte sağanak bekleniyor... Akdeniz'de rüzgar etkili olacak! Sıcaklıklar yükseliyor!

        1 kentte sağanak bekleniyor... Akdeniz'de rüzgar etkili olacak! Sıcaklıklar yükseliyor!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün öğle saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, iç ve doğu kesimlerde termometrenin daha da yükseleceği bildirildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 07:06 Güncelleme:
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        Akdeniz'de rüzgar etkili olacak! Sıcaklıklar yükseliyor!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

        Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

        AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 29, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 32, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 35, Az bulutlu ve açık

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        HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 31, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 28, Az bulutlu ve açık

        DÜZCE: 29, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 27, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 32, Az bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 25, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 33, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık

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