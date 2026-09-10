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        Haberler Ekonomi Para ECB faiz kararını açıkladı

        ECB faiz kararını açıkladı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Banka böylece 2026 yılında ikinci kez faiz artırdı. ECB, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyonist baskıları artırdığını belirterek, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalacağını öngördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puanlık artırıma gitti. Böylece ECB'nin mevduat faizi yüzde 2,50'ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65'e, marjinal borç verme faizi ise yüzde 2,90'a yükseltildi.

        ECB, karar metninde Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyonist baskılar oluşturmaya devam ettiğini ve enflasyonun uzun bir süre boyunca hedefin oldukça üzerinde kalmasının beklendiğini bildirdi.

        ECB, kararın enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamaya yönelik kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

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        ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

        ECB'nin yeni personel projeksiyonlarına göre Avro Bölgesi'nde manşet enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 3, 2027'de yüzde 2,5 ve 2028'de yüzde 2,1 olması bekleniyor.

        Enerji ve gıda fiyatları hariç enflasyon için beklentiler ise 2026'da yüzde 2,5, 2027'de yüzde 2,6 ve 2028'de yüzde 2,3 olarak açıklandı.

        ECB, haziran ayındaki projeksiyonlarla karşılaştırıldığında 2026 enflasyon tahmininin değişmediğini, 2027 ve 2028 tahminlerinin ise yukarı yönlü revize edildiğini bildirdi.

        BÜYÜME TAHMİNİ ARTTI

        ECB'nin Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2026 için yüzde 0,9, 2027 için yüzde 1,4 ve 2028 için yüzde 1,5 oldu.

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        Banka, 2026 ve 2027 büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirterek, bunun temel nedeninin Avro Bölgesi ekonomisinin beklenenden daha dirençli bir performans göstermesi olduğunu kaydetti.

        ECB, görünümün yüksek belirsizlik taşıdığını ve enflasyon açısından yukarı, ekonomik büyüme açısından ise aşağı yönlü risklerin bulunduğunu ifade etti.

        ECB'DEN FAİZ PATİKASINA İLİŞKİN MESAJ

        ECB, para politikasında verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya yaklaşımın sürdürüleceğini bildirdi.

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        Faiz kararlarının enflasyon görünümü ve buna ilişkin risklerin yanı sıra gelen ekonomik ve finansal veriler, çekirdek enflasyonun seyri ve para politikasının ekonomiye aktarım gücü dikkate alınarak verileceği belirtildi.

        ECB, belirli bir faiz patikasına önceden bağlı kalmadığını da yineledi.

        EN SON HAZİRANDA FAİZ ARTIRMIŞTI

        ECB, bugünkü artırımdan önce en son 11 Haziran 2026'da faiz artırmıştı. Banka o toplantıda üç temel politika faizini 25 baz puan yükselterek mevduat faizini yüzde 2,25'e, ana refinansman faizini yüzde 2,40'a ve marjinal borç verme faizini yüzde 2,65'e çıkarmıştı.

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        ECB, 23 Temmuz 2026'daki toplantısında ise faiz oranlarını değiştirmemişti.

        Böylece ECB, bugünkü kararla 2026 yılında ikinci kez faiz artırmış oldu.

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        #Avrupa Merkez Bankası
        #ecb
        #FAİZ
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