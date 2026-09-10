Mersin'de alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi. Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap ele geçiren polis, zanlının da Antalya'da olduğunu tespit etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Antalya'da düzenlenen operasyonla şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.

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1 MİLYON 758 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP

Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.