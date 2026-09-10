Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!

        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!

        Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden, 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 13:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!

        Mersin'de alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

        ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi. Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap ele geçiren polis, zanlının da Antalya'da olduğunu tespit etti.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Antalya'da düzenlenen operasyonla şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.

        REKLAM

        1 MİLYON 758 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP

        Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #uyuşturucu
        #uyuşturucu hap operasyonu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Maltepe'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Maltepe'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        18 yıllık hasret sona eriyor!
        18 yıllık hasret sona eriyor!
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!
        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!
        Netanyahu'dan Haaretz'e dava
        Netanyahu'dan Haaretz'e dava
        Ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar destek
        Ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar destek
        Rotasyon zamanı!
        Rotasyon zamanı!
        Akran zorbalığı çocukları estetik ameliyatlara yönlendiriyor
        Akran zorbalığı çocukları estetik ameliyatlara yönlendiriyor
        Kelepçesi çıkarıldı, cenazeye koştu
        Kelepçesi çıkarıldı, cenazeye koştu
        Lizbon'da skandal VAR!
        Lizbon'da skandal VAR!
        Külhöyük'te 4 bin yıllık sürpriz!
        Külhöyük'te 4 bin yıllık sürpriz!
        "İkinci baharımı yaşıyorum"
        "İkinci baharımı yaşıyorum"
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası