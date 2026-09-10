Cinsel saldırıdan hapis cezası alan Kraliçe Mette-Marit'in oğluna cenaze izni

İddia edilen olaylar, 2018'de Kral Haakon'un Skaugum'daki malikanesinde ve 2024'te Oslo'da bir kadınla yaşandı. Ayrıca Hoiby, Norveçli bir sosyal medya fenomeni olan eski kız arkadaşı Nora Haukland'a cinsel istismarda bulunmaktan ve Ağustos 2024'te Oslo'nun lüks Frogner bölgesindeki dairesinde başka bir kadına ciddi bedensel zarar vermekten de suçlu bulundu.