Cinsel saldırıdan hapis cezası alan Kraliçe Mette-Marit'in oğluna cenaze izni
Yeni Norveç Kraliçesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, ölen Norveç Kralı'nın cenazesine katılmak üzere geçici olarak ev hapsinden serbest bırakıldı. Cinsel saldırı suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılan Hoiby, temyiz sürecinde ev hapsinde tutuluyor
Norveç'te Kral Harald'ın 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmesiyle Veliaht Prensi Haakon tahta çıkarak yeni kral oldu. Dolayısıyla Veliaht Prenses Mette-Marit de Norveç'in yeni kraliçesi ünvanını aldı.
Yargılandığı cinsel saldırı davasında suçlu bulunarak dört yıl hapis cezasına çarptırılan Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, şu anda davanın temyiz sürecini beklerken Skaugum'daki kraliyet konutunda ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutuluyor.
Mette-Marit'in önceki evliliğinden olan oğlu Hoiby, üvey dedesi Kral Harald'ın cenazesine katılmak için ev hapsi cezasından geçici olarak serbest bırakıldı.
Kral Harald, dün Oslo Katedrali'nde düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni kraliçenin oğlu Hoiby, Haziran 2026'da biten davada, iki tecavüz suçlamasından suçlu bulunmuş ve dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasına itiraz eden Hoiby için ev hapsi kararı verildi. Bu hafta başında Hoiby'nin ev hapsinin 7 Ekim'e kadar uzatıldığı duyurulmuştu.
İddia edilen olaylar, 2018'de Kral Haakon'un Skaugum'daki malikanesinde ve 2024'te Oslo'da bir kadınla yaşandı. Ayrıca Hoiby, Norveçli bir sosyal medya fenomeni olan eski kız arkadaşı Nora Haukland'a cinsel istismarda bulunmaktan ve Ağustos 2024'te Oslo'nun lüks Frogner bölgesindeki dairesinde başka bir kadına ciddi bedensel zarar vermekten de suçlu bulundu.