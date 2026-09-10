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        Haberler Magazin Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar kamerada

        Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar kamerada

        Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın İstanbul Şişli'deki etkinlik alanında düzenlenen program sırasında masada bulunan bir dizüstü bilgisayarı çaldığı öne sürüldü. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, gözaltına alınan Karacan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Karacan'ın annesi ise oğlunun psikolojik rahatsızlığı olduğunu öne sürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası

        Olay; 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. E.Ş.A. isimli şahıs 02 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi amirliğine giderek, etkinlik alanında düzenlenen programda dizüstü bilgisayarının çalındığını ifade etti. Olayın kamera görüntüsü bulunduğunu ve bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

        "BİLGİSAYARI YANLIŞLIKLA ALDIM, BENİ DARBETTİLER"

        İhbar üzerine harekete gecen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti. Olayla ilgili şüpheli olarak ifadesi alınan Okan Karacan ifadesinde, "Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular" iddiasında bulundu.

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        ANNESİ KARACAN'IN EVDEN ÇIKARTILMADIĞINI VE DARP EDİLMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

        Okan Karacan'ın iddialarını araştırmak üzere çalışmalarda bulunan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacan'ın annesi İ.K.'nın ifadesini aldı. Anne İ.K. ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayar ile geldiğini, bilgisayarın kendisine hediye edildiğini, birkaç gün sonra oğlu odasında uyurken, kapı çaldığını, Okan Karacan'ın kendisine bilgisayarı almaya geldiler, gelen kişiye bilgisayarı "ver" dediği öğrenildi. Karacan'ın annesi ise bilgisayarı kapıya gelen kişiye verdiğini, oğlu Karacan'ın odasından hiç çıkmadığını ve gelen şahısla karşılaşmadığını belirtti. Oyuncunun annesi ayrıca, kimse tarafından zorla evden çıkartılmadığını ve darp edilmediğini, oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Anne İ.K. oğlunun ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için dengesiz davranışlarının bulunduğunu öne sürdü.

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        Okan Karacan "açıktan hırsızlık" suçundan gözaltına alınarak 7 Mart günü adliyeye sevk edilen Karacan serbest bırakıldı.

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        #Okan Karacan
        #hırsız
        #psikolojik
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