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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Tokyaz davasında karar

        Ayşe Tokyaz davasında karar

        Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin görülen davada, Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        Ayşe Tokyaz davasında karar

        Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasında karar verildi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemil Koç hakkında “canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklardan Cemal Arslan ise beraat ederek hükmen tahliye edildi.

        Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
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        Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, ayrılmak istediği eski polis Cemil Koç tarafından geçen yıl 13 Temmuz’da öldürülmüştü. Tokyaz’ın cansız bedeni bir bavula konularak yol kenarına atılmıştı. Cemil Koç ile Oğuz Kal’ın ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı 11 sanıklı davanın karar duruşması bugün yapıldı.

        Ayşe Tokyaz’ın ailesinin de katıldığı duruşmada tüm sanıkların ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını açıkladı. Katil zanlısı Cemil Koç hakkında “canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Koç ayrıca “şantaj” suçundan 3 yıl hapis ve 5 bin gün adli para cezasına, “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Sanıklar Oğuz Kal, Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıl hapis cezası ile hükmen tutukluluk hâllerinin devamına karar verildi. İlker Umut Uğurlu hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile hükmen tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

        ARSLAN’A BERAAT VE TAHLİYE

        Cemal Arslan ise “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan beraat ederek hükmen tahliye edildi. Tutuksuz sanık Mustafa Enes Aktaşçı da “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan beraat etti, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 4 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan Necdet Çetinkaya’nın da hükmen tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Zülfü Bektaş, “gizliliğin ihlali” suçlamasıyla 750 gün adli para cezasına çarptırıldı.

        İDDİANAME

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz ‘maktul’, ikiz kardeşi Esra Tokyaz ‘müşteki’, zanlı Cemil Koç’un (38) da aralarında bulunduğu 9 şahıs ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

        Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz’ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, kanlar içinde kaldığı, Ayşe’nin Esra’ya Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği, bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz’ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç’un açtığı belirtildi. Cemil Koç’un Esra Tokyaz’a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz’ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz’ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç’tan kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

        Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyaz’ın vücudunda kokain maddelerinin çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin olduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen maktul Ayşe Tokyaz’ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği, beyin kanaması geçirdiği, giysisinde kan lekesinin tespit edildiği, kafatası ve alt dudağında darp edildiği bulgularının olduğu aktarıldı.

        Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Oğuz Kal’ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine ’kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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