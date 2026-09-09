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        Haberler Gündem Güvenlik Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı

        İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde, 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, 10'u gözaltına alınmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre şüphelilerden 10’u iki gün önce gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.

        FETHİ KABİR KARARI

        Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi.

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        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
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