Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde, 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, 10'u gözaltına alınmıştı
Giriş: 09 Eylül 2026 - 13:18 Güncelleme:
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre şüphelilerden 10’u iki gün önce gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.
FETHİ KABİR KARARI
Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi.
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