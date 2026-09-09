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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor: Sporting - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!

        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor: Sporting - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk sınavında bu akşam Portekiz temsilcisi Sporting'in konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon son 16 oynama başarısı gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına ön eleme oynamadan direkt katılmayı başardı. Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, başarılı form grafiğini Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyor. Sporting Lizbon da Portekiz Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Portekiz ekibi, oynadığı ilk 5 maçta 4 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte Sporting-Galatasaray mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!

        STAT: Jose Alvalade Stadı

        HAKEM: Espen Eskas

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk sınavında Portekiz temsilcisi Sporting'in konuğu oluyor...

        MUHTEMEL 11'LER!

        Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves; Suarez.

        Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sane; Barış Alper Yılmaz.

        SEZONA İYİ BAŞLADI

        Galatasaray, 2026-27 sezonundaki 4 resmi maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonu şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'e sahasındaki Arca Çorum FK beraberliğiyle başladı. Galatasaray, ardından çıktığı Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir maçlarını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

        "Cimbom" yaptığı 4 maçta skor olarak istediğini alsa da savunmadaki sorunlarıyla dikkati çekti. Özellikle duran toplardan goller yiyen Galatasaray, 4 lig maçının 3'ünde kalesinde ikişer gol gördü.

        GALATASARAY KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR

        Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği iyi performansın üzerine çıkmaya çalışacak. Geçen sezon "Devler Ligi"nin lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak tur atladı.

        Son 16 turu play-off'unda İtalya'nın Juventus takımını eleyen "Cimbom" son 16 turuna yükseldi. Burada Liverpool'a elenen sarı-kırmızılı ekip, kendi adına başarılı bir turnuvayı geride bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon bu başarıyı bir adım daha ileri taşımak için mücadele edecek.

        LEAO, ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİ SPORTING'E KARŞI

        Sporting - Galatasaray maçı, Rafael Leao için ayrı bir anlam ifade ediyor. Portekiz takımından yetişen yıldız futbolcu 2018’de maskeli taraftarların tesis baskını sonrasında yollarını ayırdı. Leao, güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle sözleşmesini feshetti. Bugün ilk kez eski takımına karşı rakip olacak.

        9 yaşında çatısı altına girdiği Sporting’den, 10 yıl sonra tartışmalı bir şekilde ayrılan Rafael Leao, 8 yıl aranın ardından Galatasaray formasıyla Jose Alvalade Stadı’nın çimlerine ayak basacak.

        GALATASARAY'DA 3 EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, mücadelede forma giyemeyecek.

        Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.

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        ZORLU RAKİPLER

        Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon son 16 oynama başarısı gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına ön eleme oynamadan direkt katılmayı başardı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'un yanı sıra Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile de karşılaşacak.

        SPORTING - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

        Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

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        #galatasaray
        #şampiyonlar ligi
        #Sporting
        #Sporting Lizbon
        #Devler Ligi
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