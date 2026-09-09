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        Haberler Gündem Güncel Tamirhanede patlama! Başına parça isabet eden 13 yaşındaki çırak, hayatını kaybetti!

        Tamirhanede patlama! Başına parça isabet eden 13 yaşındaki çırak, hayatını kaybetti!

        Hatay'da bir oto tamirhanesinde yaşanan kazada facia yaşandı. Olayda, tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, motor bölümünde meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Tamirhanede patlama! Başına parça isabet etti!

        Hatay’ın Samandağ ilçesinde oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam (13) araç bakımı yaptığı sırada motor bölümünde meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 11.00 sıralarında Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünde patlama oldu.

        Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Çam’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Hatay
        #Samandağ
        #Tunç Çam
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