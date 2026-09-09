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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Tokyaz'ı katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!

        Ayşe Tokyaz'ı katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!

        İstanbul'da, eski polis memuru 38 yaşındaki Cemil Koç tarafından öldürülerek cesedi bavul içinde Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayeti davası bugün görülecek. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, sanık Cemil Koç hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Şantaj' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!

        İstanbul Küçükçekmece'de, 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu, 11 sanığın yargılanması sürüyor.

        MÜTALAADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

        Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Cemil Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘şantaj’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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        Koç ile birlikte Ayşe Tokyaz’ın içinde bulunduğu bavulu olay yerinden çıkararak araca koyduğu belirtilen Oğuz Kal hakkında da ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

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        DİĞER SANIKLAR İÇİN DE CEZA TALEPLERİ

        Mütalaada sanık Cemal Arslan hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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        Sanıklar Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, İlker Umut Uğurlu hakkında ise aynı suçtan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

        Bugün görülecek duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

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        #ayşe tokyaz
        #Ayşe Tokyaz cinayeti
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