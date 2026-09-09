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        Haberler Gündem 3. Sayfa 122 milyon TL'lik vurgunda ilk ifade... "Pişman değilim"

        122 milyon TL'lik vurgunda ilk ifade... "Pişman değilim"

        İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, çalıştığı firmayı 122 milyon lira zarara uğratan muhasebeci Mesut Açıkgöz ve bağlantılı olduğu 19 şüpheli yakalandı. Vurgun parasıyla sevgilisi Şeyma Y.'ye 5 milyon liralık estetik yaptıran, 60 milyon lirayı ise kumarda kaybeden Açıkgöz ifadesinde, "Pişman değilim" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        122 milyon TL'lik vurgunda ilk ifade... "Pişman değilim"

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda, çalıştığı şirketin ödemelerini kendi ve yakınlarının hesaplarına geçirerek firmayı 122 milyon lira zarara uğratan muhasebe personeli Mesut Açıkgöz ile bağlantılı 19 şüpheli yakalandı.

        5 TAŞINMAZ VE 12 ARACA EL KONULDU

        İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta, 4 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, şüphelilerin banka hesapları donduruldu; 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

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        YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında bilişim danışmanlık şirketinde muhasebeci olarak çalışan Mesut Açıkgöz’ün 2021-2026 yılları arasında şirkette çalıştığı, bu süre zarfında şirkete gelen 122 milyon TL’lik miktarı kendisinin ve yakınlarının hesabına aktardığı tespit edildi.

        SEVGİLİYE 5 MİLYON TL'LİK ESTETİK

        Açıkgöz'ün, evli ancak boşanma aşamasında olduğu, bir de sevgilisi olduğu öğrenilirken, sevgilisinin estetik operasyonları için 5 milyon TL harcadığı, sevgilisinin üzerine ev yaptırdığı ve sevgilisi ile birlikte gece kulüpleri ve kumarhanelerde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

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        SEVGİLİNİN HESABINDAN 10 MİLYON TL ÇIKTI

        Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Açıkgöz'ün sevgilisi Şeyma Y.’nin hesabında 10 milyon TL olduğu tespit edildi. Bu parayı nereden bulduğunu soran polise Şeyma Y.'nin cevabı ise "Borsada işlem yaptım, oradan kazandım" biçiminde oldu.

        KUMARDA 60 MİLYON TL KAYBETMİŞ

        Mesut Açıkgöz’ün, Gürcistan ve Kıbrıs’ta kumar oynadığı ve yaklaşık 60 milyon TL para kaybettiği belirlenirken, olayla alakalı gözaltına alınan 19 şüphelinin içerisinde Açıkgöz'ün annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette birlikte çalıştığı kişilerin de olduğu öğrenildi.

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        İLK İFADESİNDE "PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

        Öte yandan evrakları inceleyen şirket sahibinin, zimmetine para geçirdiğini farkettiği Açıkgöz'ü işten çıkarttığını ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Açıkgöz'ün emniyetteki ilk ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
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        #dolandırıcılık
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