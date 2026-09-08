Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını hala devam ediyor. Gün içerisinde enerjisi düşürülen yangın, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla tekrar alevlendi. Alevler, bazı mahallelerdeki evlere sıçradı.

Ekipler, havanın kararmasıyla helikopter ve uçakla müdahaleye ara verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye devam edileceği bildirildi. Karadan müdahalenin sürdüğü yamaçtaki yangına ulaşılamayınca, beton pompası yardımıyla yol kenarından müdahale edildi.

YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

OGM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Yangınların enerjisinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla, içinde barındırdığı sayısız canla 'yeşil vatan' hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım, bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım."

BAKAN ERSOY, SON DURUMU PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirterek, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müdahale çalışmalarının ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla devam ettiğini bildirdi.

Gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiklerini belirten Ersoy, yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANTALYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu’da 24 saati aşan orman yangınının rüzgârın etkisiyle yeniden şiddetlenerek Karaöz ve Yeşilkaraman mahallelerine yayıldığını, bazı ev, sera ve ahırların zarar gördüğünü ancak yoğun müdahale sayesinde çok sayıda ev ve Jandarma Karakolu’nun kurtarıldığını açıkladı. Yangında bazı hayvanların telef olduğu belirtilirken, yerleşim yerlerine yönelik tehdidin büyük ölçüde azaltıldığı ve tahliye edilen vatandaşların tehlikenin geçmesiyle evlerine döndüğü ifade edildi. Kumluca’da başlayan büyük yangının ise enerjisinin düşürüldüğü ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği, Serik ve diğer bölgelerde çıkan yangınlara karşı da ekiplerin havadan ve karadan mücadeleyi sürdürdüğü bildirildi.

EVLER VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yangının etkili olduğu bölgede alevlerin ortasında kalan bazı ev ve seralar yanarak zarar gördü. Jandarma ekiplerinin tahliye ettiği yerleşim yerlerindeki bazı vatandaşlar, hayvanlarını da alarak kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştı. 15 kadar keçisini eşiyle birlikte yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışan Ramazan Tosun (65), "Hayvanları, Toptaş Mahallesi'ndeki futbol sahasına götürüyorum. Keçiler yangın bölgesindeydi. 'Keçilerinizi alın, başka bir şey almadan, mahalleyi terk edin' dediler" diye konuştu.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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BURSA'DA ANIZ YANGINI Bursa’nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde anız yangınında büyüyen alevlerin sıçramasıyla çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İKİ İLÇEDE 254 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.

Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. AFAD mobil koordinasyon tırı da yangın bölgesine ulaştı.

Orman yangınına müdahale çalışmalarına Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta Belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

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Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı.

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınlarından biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Enizçakırı Mahallesine de yayılan yangın nedeniyle bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesinin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler, Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan ve Enizçakırı Mahallesindeki alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İki ilçede söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında zarar gören ormanlık alan AA ekibi tarafından dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde yeşil ormanlık alanın siyah ve gri tonlara döndüğü görüldü.

YANGINDAN 8 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangından 8 vatandaş etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma şikayeti nedeniyle hastaneye sevk edildi, 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı.

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Kepez Belediyesi ekiplerince hayvanların tahliyesi için 3 kamyon ve 6 personel görevlendirildi.

Türk Kızılay Antalya ekipleri de bölgede 3 ikram aracı, 3 öncü araç, 9 personel ve 5 gönüllüyle çalışma yürüttü. Ekipler, 3 bin şişe su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, 1000 kişilik çay ve çorba, 600 kişilik kruvasan ve 3 bin kişilik kek dağıttı.

CK Akdeniz Elektrik tarafından bölgede yaşanan elektrik kesintisinden toplam 2 bin 329 abonenin etkilendiği bildirildi.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit, Defterdarlık ekiplerince de zarar tespit çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

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Kırsal kesimdeki vatandaşlar da ilaçlama makinelerine su doldurarak yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri, ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor.

Fotoğraflar: DHA