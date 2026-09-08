İran medyası: ABD Hark adasındaki petrol tankerlerine saldırdı

İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde bulunan petrol ihraç terminaliyle bilinen Hark Adası ile Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hark Adası ve Cask çevresinde duyulan patlama seslerinin ardından bölgede hareketlilik yaşandı. Hark Adası'ndaki seslerin limanlara yakın bir bölgeden geldiği, Cask kentinde duyulan patlamaların ise deniz tarafından geldiği ifade edildi.

İRAN BASINI: İKİ PETROL TANKERİ HEDEF ALINDI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ABD'nin Hark Adası'na yaklaşık 6,4 kilometre mesafede bulunan küçük bir petrol tankerini füzeyle hedef aldığını iddia etti.

Haberde, tanker personelinin tahliye edildiği ve saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İran medyası daha sonra yaptığı başka bir haberde, ABD'nin Cask sularında bulunan ikinci bir petrol tankerine de saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail merkezli i24 televizyonu da bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN KARŞILIK TEHDİDİ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, ABD'nin petrol tankerlerine yönelik saldırı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Devrim Muhafızları, olası saldırılara karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD unsurlarının bulunduğu limanlarda yer alan gemilerin hedef alınabileceğini bildirdi.

Olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir doğrulama veya açıklama yapılmadı.