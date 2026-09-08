Son dakika: Putin ve Trump telefonda görüştü
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Putin, Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca planları olmadığını söyledi.
Giriş: 08 Eylül 2026 - 17:20 Güncelleme:
Kremlin, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Telefon görüşmesinin 1 saat sürdüğü açıklandı.
Görüşmede ABD görevlilerinin Moskova ve Kiev temaslarının sonuçlarının ele alındığı bildirildi. Savaşın sona ermesinin ABD-Rusya ilişkilerinde yeniden bir canlanmaya ve etkileyici bir potansiyel açacağına inanıldığı belirtildi.
Trump, başkanlığı döneminde ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulmasını istediğini Putin'e iletti. Görüşmenin yapıcı ve açık geçtiği Kremlin tarafından aktarıldı.
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Kremlin, Putin'in Trump'a, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca bir planı olmadığını söylediğini aktardı.
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