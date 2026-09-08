İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi'nde, başkan vekilinin belirlenmesi için cumartesi günü saat: 10.00'da belediye meclisinde seçim yapılacaktı. Cumhur İttifakı'ndan 21 ve CHP'den yalnızca 1 belediye meclisi üyesi salona gelmiş ve salt çoğunluk sağlanamamıştı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP ile YENİ Parti'nin ortak kararıyla seçime katılmadıklarını açıklamıştı.

KOLTUK SAYILARI DENGEDE

Bunun üzerine belediye başkan vekili seçimi bugüne ertelenmişti. Oylamanın yapılabilmesi için 23 üyenin salonda yer alması gerekiyordu. CHP ve Cumhur İttifakı'nın her ikisinin de belediye meclisinde 21'er koltuk sayısı bulunuyor.

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"BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ" MESAJI

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ile YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Üsküdar Belediyesi başkan vekilliği seçimi öncesi dün yaptıkları açıklamada iki parti grubunun birlikte hareket ettiğini açıkladı.

ÖNCEKİ SEÇİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış yerine, 5 Ağustos 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti.