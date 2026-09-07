Fenerbahçe son 8 yılın en kötü başlangıcına imza attı
Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında aldığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 6 puan toplayan Fenerbahçe, son 8 yılın en kötü başlangıcına imza attı. Sarı-lacivertliler tarihte ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı.
Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getiren Fenerbahçe, sezona istediği gibi başlayamadı.
18 yıl aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-lacivertliler moraller, Süper Lig'de alınan mağlubiyetler ile bozuldu.
İlk 4 maçta 2 galibiyet alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. İlk 4 haftada 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2018-19'dan sonra en kötü başlangıcı yaptı.
8 sezon önce ilk 4 maçta 9 puan kaptıran Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 yenmesinin ardından Yeni Malatyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 1-0 ve Kayserispor'a 3-2 mağlup olmuştu.
Bu sezon ise Gençlerbirliği'ne karşı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, son olarak evinde oynadığı Beşiktaş derbisini 2-1 kaybederek 6 puanda kaldı.
2026-27 sezonu: 2 galibiyet, 2 mağlubiyet - 6 puan
2025-26 sezonu: 2 galibiyet, 2 beraberlik - 8 puan
2024-25 sezonu: 3 galibiyet, 1 beraberlik - 10P
2023-24 sezonu: 4 galibiyet - 12 puan
2022-23 sezonu: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet - 7 puan
2021-22 sezonu: 3 galibiyet, 1 beraberlik - 10 puan
2020-21 sezonu: 2 galibiyet, 2 beraberlik - 8 puan
2019-20 sezonu: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet - 7P
2018-19 sezonu: 1 galibiyet, 3 mağlubiyet - 3 puan
Ayrıca Fenerbahçe, ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı.
1965/66 sezonu: Dördüncü
1971/72 sezonu: Üçüncü
1987/88 sezonu: Sekizinci
2016/17 sezonu: Üçüncü
2018/19 sezonu: Altıncı