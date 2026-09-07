Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getiren Fenerbahçe, sezona istediği gibi başlayamadı.

18 yıl aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-lacivertliler moraller, Süper Lig'de alınan mağlubiyetler ile bozuldu.

İlk 4 maçta 2 galibiyet alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. İlk 4 haftada 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2018-19'dan sonra en kötü başlangıcı yaptı.

8 sezon önce ilk 4 maçta 9 puan kaptıran Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 yenmesinin ardından Yeni Malatyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 1-0 ve Kayserispor'a 3-2 mağlup olmuştu.

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Bu sezon ise Gençlerbirliği'ne karşı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, son olarak evinde oynadığı Beşiktaş derbisini 2-1 kaybederek 6 puanda kaldı.

2026-27 sezonu: 2 galibiyet, 2 mağlubiyet - 6 puan

2025-26 sezonu: 2 galibiyet, 2 beraberlik - 8 puan

2024-25 sezonu: 3 galibiyet, 1 beraberlik - 10P

2023-24 sezonu: 4 galibiyet - 12 puan

2022-23 sezonu: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet - 7 puan

2021-22 sezonu: 3 galibiyet, 1 beraberlik - 10 puan

2020-21 sezonu: 2 galibiyet, 2 beraberlik - 8 puan

2019-20 sezonu: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet - 7P

2018-19 sezonu: 1 galibiyet, 3 mağlubiyet - 3 puan

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Ayrıca Fenerbahçe, ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı.

1965/66 sezonu: Dördüncü

1971/72 sezonu: Üçüncü

1987/88 sezonu: Sekizinci

2016/17 sezonu: Üçüncü

2018/19 sezonu: Altıncı