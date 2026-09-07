ABD Başkanı Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı bir paylaşımla New Mexico eyaletinin adının “New America” olarak değiştirilmesi gerektiğini ima etti. Trump, Ontario Gölü'nün adını “Lake America” olarak değiştirmek için başkanlık kararnamesi imzalamasından günler sonra, eyaletin yeni adıyla gösterildiği bir fotoğrafı paylaştı.

Trump'ın Truth Social'da paylaştığı ve Beyaz Saray tarafından X’te yeniden paylaşılan görselde, eyaletin sınırları yer alırken "Mexico" kelimesinin üzeri kırmızıyla çizildiği ve yerine "America"ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının “New America” olarak değiştirilmesini ima eden bir görsel paylaştı. Beyaz Saray böyle bir değişiklik için resmi bir girişim açıklamazken, New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham “New Mexico’nun adı tartışmaya açık değil” diyerek Trump’a tepki gösterdi. yazıldığı görüldü. Görselle birlikte herhangi bir açıklama paylaşılmadı.

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Trump’ın, su kütleleri gibi coğrafi unsurların adlarının Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi’nde (GNIS) değiştirilmesi konusunda yetkisi bulunuyor. Ancak anayasal olarak eyaletlerin adını değiştirme yetkisine sahip değil; böyle bir değişikliğin eyalet düzeyinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Trump, Ontario Gölü’nün adını geçen ayın sonunda sistemde değiştirmesinin yanı sıra, başkanlık görevinin başına döndüğü Ocak 2025’te de bir başkanlık kararnamesiyle Meksika Körfezi’nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

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"TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

Demokrat New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Trump’ın paylaşımına tepki göstererek başkanın Amerikalıların dikkatini dağıtmaya çalıştığını savundu ve "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil" dedi.

Lujan Grisham pazar günü X’te yaptığı açıklamada, "Başkan Amerikalıların dikkatini İran savaşından uzaklaştırmaya çalışırken, benzin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Beyaz Saray haritaların üzerinde boyama yaparak zaman kaybederken, Nuevo México işini yapmaya devam ediyor" dedi.

Demokrat Senatör Martin Heinrich de Trump’ın paylaşımına tepki gösterdi. Heinrich, X’te yaptığı açıklamada, "Her zaman gerçek adlarıyla anacağım üç şey var: Meksika Körfezi. Ontario Gölü. New Mexico" ifadelerini kullandı.

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Trump, başkanlık yetkisinin bir göstergesi olarak coğrafi unsurların adlarını değiştirme isteğini sık sık dile getiriyor. Ontario Gölü'nün adını değiştirme hamlesi, Kanada ile yaşanan gerilimli ticaret savaşı sırasında geldi.

Trump, söz konusu başkanlık kararnamesini imzalamasından kısa süre sonra, ABD’nin iki yanında bulunan okyanuslardan birinin adını değiştirmeye yönelik olası planlarının da sinyalini verdi.

Trump, "Bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir okyanus. Dolayısıyla belki Atlas Okyanusu’nun ve/veya Pasifik Okyanusu’nun adını değiştirmemiz gerekecek. Belki ikisini de değiştiririz" dedi.