Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.012,42 %0,57
        DOLAR 48,4380 %0,00
        EURO 56,2847 %0,06
        GRAM ALTIN 6.851,18 %-0,69
        BITCOIN 79.761,00 %-0,20
        FAİZ 39,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,45 %-0,66
        GBP/TRY 65,5163 %0,06
        EUR/USD 1,1611 %-0,03
        BRENT PETROL 96,21 %1,74
        ÇEYREK ALTIN 11.201,67 %-0,69
        Haberler Ekonomi Para Piyasa değeri 57 milyar dolara gerilemişti! Spor giyim devi Nike 18 yıl sonra endeksten çıkarılıyor

        Piyasa değeri 57 milyar dolara gerilemişti! Spor giyim devi Nike 18 yıl sonra endeksten çıkarılıyor

        Spor giyim devi Nike, 2021'deki zirvesinin ardından hisse senedi değerinin yüzde 76 düşmesi ve piyasa değerinin 57 milyar dolara kadar gerilemesi sonrası, 18 yılın ardından 21 Eylül'de S&P 100'den çıkarılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk

        ABD'li giyim devi Nike, Wall Street'in önde gelen büyük şirketlerini izleyen S&P 100 endeksinden 21 Eylül itibarıyla çıkarılıyor.

        Yahoo'daki habere göre; Nike, Cuma günü 38,40 dolardan kapandı ve bu şirketin son 12 yıldaki en düşük seviyesi oldu. Hisse senedi bir yılda değerinin yaklaşık yarısını, beş yılda ise yaklaşık yüzde 76'sını kaybetti.

        Benzer şekilde şirketin piyasa değeri de ciddi düşüş yaşadı. Nike'ın piyasa değeri bugün yaklaşık 57 milyar dolar civarında görünürken, bu rakam 2021 yıl sonunda yaklaşık 264 milyar dolar civarındaydı. Tüm gelişmelerin ardından Nike'ın 21 Eylül'de S&P 100 endeksinden ayrılacağı ve yerini dört teknoloji şirketinin alacağı ifade edildi.

        REKLAM

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nike
        #S&P 100
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        "İran İsrail'e saldırmaktan kaçınıyor"
        "İran İsrail'e saldırmaktan kaçınıyor"
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        İnancın manifestosu
        İnancın manifestosu
        Serhat Kılıç'ın son görüntüleri
        Serhat Kılıç'ın son görüntüleri
        Otomotivde yeni savaş alanı
        Otomotivde yeni savaş alanı
        2027 bütçesi belli oldu
        2027 bütçesi belli oldu
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"