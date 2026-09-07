ABD'li giyim devi Nike, Wall Street'in önde gelen büyük şirketlerini izleyen S&P 100 endeksinden 21 Eylül itibarıyla çıkarılıyor.

Yahoo'daki habere göre; Nike, Cuma günü 38,40 dolardan kapandı ve bu şirketin son 12 yıldaki en düşük seviyesi oldu. Hisse senedi bir yılda değerinin yaklaşık yarısını, beş yılda ise yaklaşık yüzde 76'sını kaybetti.

Benzer şekilde şirketin piyasa değeri de ciddi düşüş yaşadı. Nike'ın piyasa değeri bugün yaklaşık 57 milyar dolar civarında görünürken, bu rakam 2021 yıl sonunda yaklaşık 264 milyar dolar civarındaydı. Tüm gelişmelerin ardından Nike'ın 21 Eylül'de S&P 100 endeksinden ayrılacağı ve yerini dört teknoloji şirketinin alacağı ifade edildi.

REKLAM

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.