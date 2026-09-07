Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!

Adıyaman’da erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını kurtarmak isteyen gencin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre Adıyaman'da kimlikleri tespit edilemeyen sevgili bir çift arasında tartışma çıkmış, iddialara göre kimliği belirsiz kişi, sevgilisini darp etmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istemişti.

Bu esnada saldırgan ile U.Y. arasında arbede çıkarken, bıçaklanarak yaralanan U.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Olayı gerçekleştiren kişi ile sevgilisi olay yerinden kaçarken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.