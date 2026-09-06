Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
Trendyol 2026 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve zafere uzandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız için tebrik mesajlı paylaştı.
Giriş: 06 Eylül 2026 - 22:04 Güncelleme:
Trendyol 2026 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile kozlarını paylaştı. Karar setine kadar uzayan zorlu mücadeleyi A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları için tebrik mesajları paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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