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        Haberler Dünya Mısır ve Pakistan, ABD-İran mutabakat zaptının yeniden uygulanmasını istedi

        Mısır ve Pakistan, ABD-İran mutabakat zaptının yeniden uygulanmasını istedi

        Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, yaptıkları görüşmede ABD ve İran'a anlaşma çağrısında bulundu, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına yeniden başlanması gerektiği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına yeniden başlanması ve kapsamlı bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, bölgesel meselelerin yanı sıra mevcut gerilimin kontrol altına alınması ve sükunetin yeniden tesis edilmesine yönelik çabalar ele alındı.

        Abdulati ve Dar, 18 Haziran 2026'da ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına yeniden başlanmasının ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirecek, çatışmanın yayılmasını önleyecek kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının önemini vurguladı.

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        İki bakan ayrıca gelecek dönemde ikili düzeyde ve Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin yer aldığı dörtlü bölgesel mekanizma kapsamında istişare ve yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

        Mısır, 18 Haziran'da ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imzalanmasını memnuniyetle karşılamış ve anlaşmanın gerilimin düşürülmesi, bölgede yeni bir tırmanmanın önlenmesi ile güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması açısından önemine dikkati çekmişti.

        Ancak mutabakatın uygulanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle süreç daha sonra sekteye uğramış ve temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

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        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın da buna karşılık derhal adım atacağını belirtmişti.

        Ancak aynı gün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran'a ait askeri hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini duyurmuş ve saldırılarda hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları, mayın döşeme kabiliyetleri ve iletişim merkezlerinin hedef alındığını açıklamıştı.

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