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        Haberler Gündem 3. Sayfa Barajda buluştuğu husumetlilerine ateş açtı! Can kayıpları var!

        Barajda buluştuğu husumetlilerine ateş açtı! Can kayıpları var!

        Gaziantep'te bir barajın yakınında dehşet yaşandı. Olayda silahlı bir saldırgan, kavga ettiği husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Yaşanan saldırıda 2 kişi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        Barajda buluştuğu husumetlilerine ateş açtı! Can kayıpları var!

        Gaziantep’in İslahiye İlçesinde A.S.'nin kavga ettiği husumetlilerine tabancayla ateş açması sonucu İlker Enes Arı ve Abdülkadir Yeter öldü, Serkan Sarı ise yaraladı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 19.00 sıralarında Yolbaşı Mahallesi Tahtaköprü Barajı yakınında meydana geldi.

        A.S., iddiaya göre husumetlisi olduğu öne sürülen İlker Enes Arı, Abdülkadir Yeter ve Serkan Sarı ile konuşmak için barajın yakınında buluştu. Husumetli iki taraf arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.S.'nin belinden çıkardığı tabancayla ateş açması sonucu İlker Enes Arı, Abdülkadir Yeter ve Serkan Sarı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arı ve Yeter’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı Serkan Arı ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arı ve Yeter’in cenazeleri, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Olayın ardından kaçan A.S.’nin yakalanması için harekete geçen jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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