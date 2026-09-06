Büşra Pekin: Aşk değil
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da görüntülendiği erkek arkadaşı hakkında konuştu
Giriş: 06 Eylül 2026 - 09:21 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Büşra Pekin, önceki gün Etiler’de görüntülendi.
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Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Tatilimiz bitti. Aslında yazı çalışarak da geçirdim diyebilirim. Şimdi iş için bir seyahatim var" dedi.
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Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Pekin, aşk iddialarına da yanıt verdi.