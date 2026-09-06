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        Haberler Magazin Büşra Pekin: Aşk değil

        Büşra Pekin: Aşk değil

        Ünlü oyuncu Büşra Pekin, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da görüntülendiği erkek arkadaşı hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Büşra Pekin, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

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        Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Tatilimiz bitti. Aslında yazı çalışarak da geçirdim diyebilirim. Şimdi iş için bir seyahatim var" dedi.

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        Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Pekin, aşk iddialarına da yanıt verdi.

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        Pekin, "Aşk demeyelim ona. Kalabalık bir ekipleydik. Biliyorsunuz, olabiliyor böyle" ifadelerini kullandı.

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        Oyuncu, daha sonra hızlıca taksiye binerek ve havalimanına yetişeceğini söyledi.

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        #büşra pekin
        #BODRUM
        #aşk
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