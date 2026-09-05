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        Haberler Gündem Tuğba Ekinci gözaltına alındı

        Tuğba Ekinci gözaltına alındı

        Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Tuğba Ekinci gözaltına alındı

        Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli, sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında​​​​​​​ olduğu 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ekinci ve 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        FOTO: DHA

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        #Tuğba Ekinci
        #gözaltı
        #haberler
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