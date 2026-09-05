Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, Süper Lig'in dostluk içinde devam etmesi ve Türk kulüplerinin Avrupa'da önemli başarılara imza atması temennisinde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
Görüşmede Türk futbolunun gündemi, kulüpler arasındaki ilişkiler ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı bildirildi.
TÜRK FUTBOLU İÇİN BAŞARI MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından yaptığı değerlendirmede, Süper Lig’in dostluk ve kardeşlik ortamı içerisinde sürmesini diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süper Lig’imizin dostluk içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa’da zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolunun uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması temennisini de dile getirdi.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
FOTO: DHA