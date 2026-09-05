Seri katil, Zeynep cinayetinde ağabeyini suçladı! 'Vahşet evi'nde başka isimler de saptandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yıllar sonra yeniden ele aldığı Zeynep Yıldırım (17) dosyasında yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

Zeynep Yıldırım, 17 yaşındaydı...

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Fethi Dağlı’nın yanı sıra ağabeyi Yaşar Dağlı, sevgilisi Merve P., Deniz K., Mustafa A. ve İsa A. adlı kişiler soruşturma kapsamına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Fethi Dağlı’nın poliste ve yer gösterme işleminde verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı.

Fethi Dağlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.