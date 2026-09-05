Seri katil, Zeynep cinayetinde ağabeyini suçladı! 'Vahşet evi'nde başka isimler de saptandı!
İstanbul'da, 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürülerek gömüldüğünün ortaya çıkmasının ardından 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ortaya çıkan yeni detaylara göre, Fethi Dağlı'nın sevgilisi Merve P.'nin cep telefonunun da cinayetin işlendiği değerlendirilen günlerde "'vahşet evi'nde sinyal verdiği tespit edildi. Fethi Dağlı'nın savcı ve polis ekipleri eşliğinde yapılan yer gösterme işleminde ise dehşet verici ayrıntılar ortaya çıktı. Dağlı, Zeynep'le nasıl karşılaştığını, eve nasıl gittiklerini, genç kızın nasıl öldürüldüğünü ve cesedin kömürlüğe nasıl taşındığını tek tek anlattı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Dağlı'nın Zeynep ile Erva cinayetleri arasındaki 2 yıllık zaman diliminde başka cinayetler işleyip işlemediğini de incelemeye aldı
Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:53 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yıllar sonra yeniden ele aldığı Zeynep Yıldırım (17) dosyasında yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.Zeynep Yıldırım, 17 yaşındaydı...
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Fethi Dağlı’nın yanı sıra ağabeyi Yaşar Dağlı, sevgilisi Merve P., Deniz K., Mustafa A. ve İsa A. adlı kişiler soruşturma kapsamına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Fethi Dağlı’nın poliste ve yer gösterme işleminde verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı.Fethi Dağlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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