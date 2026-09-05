Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli yıllar sonra fotoğrafta
'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin unutulmaz karakterlerine hayat veren Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli, yıllar sonra yeniden bir araya geldi
Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden 'Muhteşem Yüzyıl' unutulmaz karakterleriyle de hafızalarda yer edinmişti.
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Dizide ‘Valide Sultan’ karakterini canlandıran Nebahat Çehre ile ‘Hürrem Sultan’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, yıllar sonra bir araya geldi.
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İkilinin buluşmadan yayınladığı fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
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