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        Haberler Magazin Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli yıllar sonra fotoğrafta

        Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli yıllar sonra fotoğrafta

        'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin unutulmaz karakterlerine hayat veren Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli, yıllar sonra yeniden bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden 'Muhteşem Yüzyıl' unutulmaz karakterleriyle de hafızalarda yer edinmişti.

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        Dizide ‘Valide Sultan’ karakterini canlandıran Nebahat Çehre ile ‘Hürrem Sultan’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, yıllar sonra bir araya geldi.

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        İkilinin buluşmadan yayınladığı fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

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        #Meryem Uzerli
        #Nebahat Çehre
        #muhteşem yüzyıl
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