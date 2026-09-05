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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta korsan taksicinin vurduğu polis memuru şehit oldu

        Esenyurt'ta korsan taksicinin vurduğu polis memuru şehit oldu

        İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ve aynı silahla intihar ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 06:36 Güncelleme:
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        Korsan taksicinin vurduğu polis memuru şehit oldu

        Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde tafik uygulaması yapan polis ekipleri, korsan taksicilik yaptığı şüphesi üzerine bir aracı durdurdu.

        İHA'nın haberine göre, aracının bağlanacağını öğrenen sürücü Ekrem A, yanındaki silahla polis memuru Mehmet Ali Topatan'a ateş etti. Sürücü hemen ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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        Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A'nın da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan korsan taksici Ekrem A'nın polis memurluğundan emekli olduğu ortaya çıktı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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