Nina Dobrev Venedik Film Festivali kırmızı halısından kovuldu

Olaydan iki gün sonra, yıllık amfAR Cinema Against AIDS Cannes Galası'nda sessizliğini bozan Rowland, duruşunu koruduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Oyuncu, "O kadın ne olduğunu biliyor. Ben de ne olduğunu biliyorum. Benim bir sınırım var ve bu sınırların arkasında duruyorum" demişti.