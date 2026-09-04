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        Haberler Dünyadan Nina Dobrev Venedik Film Festivali kırmızı halısından kovuldu

        Nina Dobrev Venedik Film Festivali kırmızı halısından kovuldu

        Nina Dobrev, Venedik Film Festivali'nde bir güvenlik görevlisi tarafından kırmızı halıdan uzaklaştırıldı. Neye uğradığını şaşıran oyuncuya, sosyal medyadan destek mesajları yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        'Vampire Diaries' dizisi yıldızı Nina Dobrev, 83. Venedik Film Festivali'nde güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadı.

        37 yaşındaki Bulgar asıllı Kanadalı oyuncu, 'Ink' filminin festival kapsamında yapılan galasına katıldı. Gösterim öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına çıkan ünlü oyuncu, kırmızı halıdan kovulunca neye uğradığını şaşırdı.

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        Dobrev, kendisini bekleyen fotoğrafçıların adını seslenmesi üzerine, koyu renk takım elbiseli, adı bilinmeyen bir erkek görevli tarafından durduruldu.

        Görevli, oyuncunun yanına giderek Dobrev'e kırmızı halının üzerinden ayrılmasını işaret ederek bir şeyler söyledi. Oyuncunun, görevlinin sözleri karşısında kafasının karıştığını gösteren yüz ifadesi dikkat çekti.

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        Ardından bir kadın görevli müdahale ederek Dobrev'e birkaç saniye fotoğraf çektirme fırsatı verdi. Daha sonra takım elbiseli başka bir erkek görevli, oyuncuyu ​​kırmızı halıdan uzaklaştırdı.

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        Dobrev, halıdan uzaklaşırken, yaşadığına inanamadığını gösteren bir ifade takındı. Oyuncu, etrafındaki kalabalığa elini kaldırarak ve gülümsemeye çalışarak selam verdi.

        Bu tuhaf kovulma olayının sosyal medyada yayılması sonrası, birçok kişi Venedik Film Festivali görevlilerine tepki gösterdi.

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        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu adam deli mi? Zavallı Nina" diye yazarken; bir başkası, "Nina Dobrev'i Venedik kırmızı halısından neden öylece gönderdiler ki?" diye sordu.

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        Oyuncunun bir hayranı, "Nina Dobrev'in yerinde olsaydım ve Venedik Film Festivali kırmızı halısından atılsaydım, utançtan adeta buharlaşırdım" diye yazdı.

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        Bir başka sosyal medya kullanıcısı, şu sözlerle olayı sorguladı: Çok mu uzun süre kaldı, yoksa organizasyon eksikliği mi vardı? Her iki durumda da utanç vericiydi.

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        Bir kişi güvenlik görevlilerinin davranışlarını savunarak şunları söyledi: Onu dışarı atmadılar; sadece fotoğraf çektirmek için fazla zamanı yoktu, bu yüzden güvenlik görevlisi ondan yürümeye devam etmesini istedi ve o da anlamamış gibi bir yüz ifadesi takındı.

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        Nina Dobrev, büyük bir etkinlikte güvenlik görevlileriyle sorun yaşayan ilk ünlü değil. 2024 Cannes Film Festivali'nde Kelly Rowland, 'Marcello Mio' filminin galası sırasında bir güvenlik görevlisiyle hararetli bir tartışma yaşamıştı.

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        'Destiny's Child' yıldızı, kırmızı halıda çekilen fotoğraflarda oldukça öfkeli görünüyordu. Kendisini merdivenlerden yukarı, mekana çıkarmaya çalışan kadın görevlinin yüzüne parmağını doğrultmuştu.

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        Olaydan iki gün sonra, yıllık amfAR Cinema Against AIDS Cannes Galası'nda sessizliğini bozan Rowland, duruşunu koruduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Oyuncu, "O kadın ne olduğunu biliyor. Ben de ne olduğunu biliyorum. Benim bir sınırım var ve bu sınırların arkasında duruyorum" demişti.

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        #Nina Dobrev
        #Venedik Film Festivali
        #kırmızı halı
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