Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var

Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi Raporu’nun tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı.

"YENİ ENERJİ MİMARİMİZDA ELEKTRİKLEŞME VAR"

Bu yıl Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı gözden geçirdiklerini anlatan Bakan Bayraktar, “O programı gözden geçiriyoruz ve onu biraz daha kapsamlı bir şekilde Türkiye'nin 2040 Yeni Enerji Mimarisi olarak inşallah COP31 öncesinde sunmak hedefindeyiz. Ciddi bir çalışma yapıyoruz.” dedi.

Bakan Bayraktar, elektrikleşmeye yüzde 100 inandıklarını kaydederek “Bana ‘Yeni enerji mimarinizde ne var?’ derseniz, tek kelimeyle ‘elektrikleşme’ derim. Yani Türkiye'yi elektrikleştireceğiz, elektrifikasyonu çok ciddi şekilde artıracağız.” diye konuştu.

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Bakan Bayraktar, ulaştırma alanında elektrikleşme oranının binde 5 olduğuna dikkat çekerek, “2035'e geldiğimizde Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Türkiye'nin araç filosunun çok büyük oranda elektrikliye döndüğü bir süreci hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl sadece soğutma kaynaklı elektrik talebinde yüzde 19-20 artış gördüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, bunun hemen her yıl benzer şekilde artacağını öngördüklerini kaydetti.

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"ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI, YENİ ENERJİ MİMARİMİZİN EN ÖNEMLİ KONULARINDAN"

Enerji verimliliğinde Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı ortaya koyduklarına işaret eden Bakan Bayraktar, “İkincisi 2024-2030 yıllarını kapsıyor. Orada ekonominin bütün alanlarında, sanayide, ulaştırmada, tarımda, binalarda önemli aşamalar kaydettik. 2030 ve sonrası için de 3. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlığımız, yeni enerji mimarimizin en önemli konularından bir tanesi.” diye konuştu.

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Bakan Bayraktar, “Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve Eti Maden; 5 çok önemli kamu şirketimizin artık milli şampiyonlara dönüşmesi hedefiyle ortaya koyacağımız bir yeniden yapılandırma programını Yeni Enerji Mimarisi içerisine koymuş durumdayız. İnanıyoruz ki bunlarla beraber bu hedeflediğimiz yerlere hem Türkiye'de hem de dünyada varmış olacağız.” açıklamasını yaptı.

"YENİ TEDBİRLER ALABİLİRİZ"

Programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, Hürmüz krizi ile ilgili bir soru üzerine Eşel Mobil Sistemiyle, doğal gaz ve elektrik destekleriyle ve fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmayarak vatandaşları korumaya gayret ettiklerini belirterek “Buna devam ediyoruz. Elbette ki günlük gelişmelere, yani dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yeni tedbirler alabiliriz” dedi.

İran ile doğalgaz anlaşmasının sorulması üzerine de Bakan Bayraktar şunları söyledi: Şu anda henüz bu konuda gelen bir şey yok. O süreci de takip ediyoruz ama şimdi kışa girerken depolarımız dolu doğalgazda. İnşallah bu doğal gazla ilgili ve diğer alanlarda da arz güvenliğinde bir sıkıntı görmüyoruz.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin büyük olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Onun için daha büyük hedefleri ortaya koyacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımız COP31'de Antalya'da daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan edecek.” dedi.

"TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİDEKİ BAŞARILARININ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

IEA Başkanı Fatih Birol da toplantıdaki konuşmasında, Türkiyenin elektrik talebindeki büyümeye dikkati çekerek, "Son 10 yılda Türkiyenin ortalama elektrik talebi büyümesi yüzde 5. Bu da bütün IEA üyesi ülkeler arasında Türkiye'yi bir numaraya sokuyor. En fazla elektrik talebi büyüyen ülke Türkiye. Elektriğin büyümesi demek, her şeyi bir yana koyup ekonominin gelişmesi, modernleşmesi demek." ifadelerini kullandı.

Birol dünyanın kürese enerji haritasının yeniden çizildiğini belirterek bu süreçte Türkiye'nin yenilenebilir enerji noktasındaki başarılarının çok önemli olduğunun altını çizdi. Birol Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki başarılarının yeterince konuşulup hak ettiği değeri görmediğini de sözlerine ekledi.

Birol geçen yıl itibarıyla dünyada kurulan 100 elektrik santralinin yaklaşık yüzde 70inin yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Elektriğin daha fazla kullanılması, her bakımdan çevre için ve enerji güvenliği açısından da son derece güzel bir haber. O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanesenin takdirleriyle, COP31 Başkanı Murat Kurum'un ve Müzakereler Başkanı Chris Bowen'ın onayıyla Antalyadaki COP31'in elektrikleşme konusunda bir hedef koyması gerektiğini düşündük. Şu anda dünyadaki elektrik kullanımı, toplam enerji içerisinde yüzde 23-24'lük paya sahip. Bunun 2035'te yüzde 35'e çıkmasının dünya için iyi olacağını düşünüyoruz. Birçok ülkeyle tartışıyoruz. Hem Türkiye hem Avustralya aktif şekilde paydaşlarıyla tartışıyor. Umuyorum ki COP31 bittiği zaman insanlar Antalya'yı elektrikleşmenin başkenti olarak 35te 35 olarak hatırlayacaklar."