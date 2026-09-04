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        Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ifade verecek

        Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Melih Gökçek ifade verecek

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Melih Gökçek ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

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        Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, 31 Ağustos’ta tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vermiş ve Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya’nın Düsseldorf kentinde kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar kapsamında elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söylemişti.

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        #ankara
        #melih gökçek
        #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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