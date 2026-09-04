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        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde!

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler golcülere çevrilecek. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Romelu Lukaku ve Mason Greenwood, Beşiktaş'ta ise Dusan Vlahovic, Hyeon-gyu Oh ve Vaclav Cerny gol yollarında takımlarının umudu olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta gözler, iki takımın forvetlerinde olacak.

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        Forvet hattını güçlendirmek için ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra da Avrupa futbolunun golcü isimlerinden Romelu Lukaku'ya da sarı-lacivertli formayı giydirdi.

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        Beşiktaş ise geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Hyeon-gyu Oh'un ardından bu sezon başında Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'i transfer etti.

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        İKİ TAKIMIN GOLCÜLERİ ÇALIŞIYOR

        Sezonu Avrupa'daki eleme maçlarıyla açan iki takım da liglerin başlamasıyla beraber 9 müsabakayı geride bıraktı.

        Fenerbahçe, bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, Beşiktaş 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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        İki takım da 9 maçlık bu periyotta 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe attığı 15 golün 8'ini UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında kaydederken, 7 kez de ligde gol sevinci yaşadı.

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        Beşiktaş ise bu süreçte 8 kez UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde rakiplerinin filelerini havalandırmayı başarırken, ligde de toplam 7 gol attı.

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        FENERBAHÇE EN GOLCÜSÜYLE YOLLARI AYIRDI

        Fenerbahçe bu sezon takımın gol yükünü çeken Anderson Talisca'yla yollarını ayırdı.

        Sarı-lacivertli takımın attığı 15 golün 5'ini kaydetmeyi başaran Talisca, ligde görev aldığı tek maçta Gençlerbirliği ağlarını havalandırırken, Avrupa'da Gornik Zabrze ve Sturm Graz'la oynanan 4 maçta 4 kez gol attı.

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        GÖZLER GREENWOOD VE MURIQI'DE

        Talisca'nın ayrılışının ardından Fenerbahçe'de gözler bu sezon kadroya katılan Vedat Muriqi ve Mason Greenwood'a çevrilecek.

        Fenerbahçe'nin 7 golüne destek olan iki oyuncu, derbide de taraftarlarına gol sevinci yaşatmaya çalışacak.

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        Ligde oynadığı 3 maçta sadece Konyaspor ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Greenwood, Avrupa'daki ön eleme maçlarında ise Sturm Graz ve Olympic Lyon maçlarında birer gol kaydederek 4 gole imza attı.

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        Vedat Muriqi ise ligde oynanan son 2 maçta da gol atmayı başarırken, bir kez de Olympic Lyon ile oynanan rövanş maçında rakip fileleri sallandırdı.

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        VLAHOVIC HAT-TRICK YAPTI

        Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, ilk gol attığı maçı hat-trickle tamamladı.

        Siyah-beyazlı formayla 2'si lig, 2'si Avrupa olmak üzere toplam 4 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Arca Çorum FK ile oynanan lig maçında 3 gol atarak takımının galibiyetinde kritik pay sahibi oldu.

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        Beşiktaş'ın golcü isimleri olarak Vlahovic'in yanı sıra Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny öne çıkıyor. İki futbolcu da attıkları 3'er golle Vlahovic'le birlikte siyah-beyazlı takımın en golcü isimleri olarak Beşiktaş'ın 15 gollük performansında etkili isimler oldular.

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        GİZLİ GOLCÜ CERNY

        Beşiktaş'ta performansı tartışılan isimler arasında yer alan Vaclav Cerny attığı kritik gollerle kafaları karıştırdı.

        Çek futbolcu, Hradec Kralove ve Eyüpspor maçlarında attığı gollerle takımının 1-0'lık galibiyetlerinde başrol oldu. Cerny aynı zamanda Çorum FK karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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        PENALTILAR ORKUN'DA

        Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü attığı 3 golün 2'sini penaltıdan kaydetti.

        UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland ile oynanan iki karşılaşmada biri penaltı olmak üzere 2 gol atmayı başaran Orkun Kökçü, Kauno Zalgiris ile İstanbul'da oynanan rövanş maçını da boş geçmedi. Milli futbolcu penaltıdan attığı golle takımının tur atlamasında pay sahibi oldu.

        Orkun Kökçü ligde ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

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        #fenerbahçe-beşiktaş
        #derbi
        #muriqi
        #Lukaku
        #Vlahovic
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