Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinden Mersin Taşucu limanına gelmek için limandan ayrılan ancak bir süre sonra batan geminin kaptanı M.Ö.'nün ehliyetinin 3 bin 500 dolara Honduras'tan aldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda ise geminin batmadan limana geri dönebileceğine yer verildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemi ile ilgili aralarında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

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Toplam 16 kişi hakkındaki soruşturmada 9 şüphelinin Girne Kaza Mahkemesine getirilişi sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Hakimlik gözaltında bulunan kaptan M.Ö'nün yanı sıra kadın ikinci kaptan M.N.S. ve mürettebattan M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö'ye kazayla ilgili sorular sordu.

İfade veren polis memuru, kaza ile ilgili çok sayıda delil, belge ve ifadenin mevcut olduğunu aktarırken, mahkeme 9 şüphelinin alkol ve uyuşturucu test sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

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HONDURAS'TAN PARAYLA EHLİYET

M.Ö'nün önceki ehliyetinin geçerlilik süresinin sonunda, Türkiye'den ehliyet alamadığı için yeni kaptanlık ehliyetini Honduras'tan 3 bin 500 dolara aldığı, bunun KKTC tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi. Gemicilik uzmanları bu ehliyetlerin Türk bayraklı gemilerde geçerli olmadığını söyledi.

İKİNCİ KAPTAN UYARDI

Geminin kadın ikinci kaptanı M.N.S. ifadesinde, kaza günü kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını, kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini iddia etti.

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M.N.S, sefer kararını kaptanın vermesine karşı çıkmasına rağmen yolcu gemisinin limandan çıktığını öne sürdü.

İkinci kaptan, gemi kaptanının geminin su aldığından haberdar olduğunu, buna rağmen sefere engel teşkil etmediği yönündeki değerlendirmesi sonucu hareket ettiği bilgisini de ifadesinde dile getirdi.

Mahkeme heyeti, geminin kara kutusunun henüz bulunamamasından dolayı kayıtların kendilerine ulaşmadığını kaydederek, kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığının belirlendiğini açıkladı.

Gemiden acil yardım çağrısını yapanın ikinci kaptan M.N.S. olduğunu tespit eden mahkeme, geminin geçmişte yaptığı kazalar ve gördüğü onarımlar ile birlikte tüm izinlerinin dosyaya girdiğini belirtti.

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Sunulan ilk bilirkişi raporlarında da geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi.

8'ER GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ

Soruşturmada 9 kişinin gözaltı sürelerinin 8'er gün daha uzatılmasına, gerekli ifadelerin alınmasına ve ilgili delillerin toplanmasına hükmedildi.

Ayrıca 2'si liman görevlisi ve 3'ü şirket çalışanı olmak üzere 5 şüphelinin mahkemeye gelmelerine gerek görülmezken polisin sunduğu raporda, aranan 2 şüphelinin KKTC dışında oldukları bilgisine yer verildi.

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CAN KAYBI 12 OLDU

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Girne'deki feribot kazasında can kaybı 12'ye yükselirken, 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

550 METRE DERİNLİKTE ROBOTİK DALIŞ VE TARAMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Işın ve TCG Alemdar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisindeki kayıp 18 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için çalışıyor.

Batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşılması amacıyla 1 Eylül'de Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın bölgede robotik taramalara başladı.

TCG Işın'ın robotik sistemi, ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları belirledi. 60 personeli bulunan geminin çalışmaları kapsamında 15 özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıç görev aldı.

Çalışmalarda kayıp ve batık nesneleri güvenli şekilde kavrayarak yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak robotik dalış da yapıldı.

Bin metre derinliğe inebilen, 135 kilograma kadar yükü denizden çıkarabilen, termal kameralarla donatılan ROV, görüntüleme amacıyla da kullanıldı.

Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağladı.

600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabilen TCG Işın'da yandan taramalı sonar (YTS) ile bin metre derinliğe kadar nesnelerin konumları tespit edilirken 3 bin metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile de deniz dibi detaylı tarandı.

Bu sayede 2 Eylül'de geminin batığı tespit edildi.

TCG IŞIN'IN ARDINDAN TCG ALEMDAR DA BÖLGEDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bölgede 2 Eylül'de konumlandırılan TCG Alemdar’dan komuta edilen robotlarla 550 metre derinlikteki gemiden kayıp naaşları çıkarma operasyonunun da icrasına başlandı.

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersindeki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

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Girne Limanına dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.