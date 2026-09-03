HT Spor & Mackolik Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!

HT Spor & Mackolik Ayın Futbolcusu anketine katıl! Favori oyuncuna oy ver, en çok desteklenen futbolcuya hep birlikte karar verelim.

İşte Ağustos ayının adayları:

🗳️ Dört adaydan birine oy ver, Süper Lig'de ayın futbolcusunu beraber seçelim! 🫵 — HT Spor (@HTSpor) September 3, 2026

HT SPOR & MACKOLİK AYIN FUTBOLCUSUNU BELİRLEME KRİTERLERİ

HT Spor & Mackolik Süper Lig Ayın Oyuncusu Ödülü Hakkında:

Her ayın bitimini takip eden ilk çarşamba günü, o ayın öne çıkan futbolcuları belirlenerek oylama süreci başlatılır.

Aday seçiminde temel kriter olarak Mackolik platformunun maç performans puanları esas alınır. Bu puanlara göre ayın en iyi 4 futbolcusu belirlenir ve oylamaya sunulur.

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Adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, yine Mackolik üzerinden alınan detaylı istatistiksel veriler doğrultusunda sıralama yapılır.

Oylama süreci 5 gün boyunca devam eder.

👤 HT Spor, 𝗠𝗮𝗰𝗸𝗼𝗹𝗶𝗸 𝗣𝘂𝗮𝗻 ve istatistikleri ile Süper Lig'de Ağustos Ayının Futbolcusu Ödülü adaylarının bu ayki performanslarına göz atalım. 🧐 https://t.co/LswBpGRvOv pic.twitter.com/3Ea9rRwPOG — HT Spor (@HTSpor) September 3, 2026

Ayın Oyuncusu Belirleme Kriterleri:

Ayın oyuncusu, hibrit değerlendirme modeli ile belirlenir:

%30 — Loca:

HT Spor ve Mackolik'in deneyimli yorumcuları ve futbol kamuoyunun saygı duyduğu isimlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi.

%30 — Kullanıcı Oyları:

HT Spor'un X ve Instagram platformu üzerinden yapılan halk oylaması.

%30 — Editör Masası:

HT Spor ve Mackolik ekibinde görev yapan muhabir ve editörlerin değerlendirme puanları.

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%10 — Mackolik Performans Puanı:

Ayın en iyi 4 futbolcusunu belirleyen Mackolik, oyuncuların puan sıralamasına göre %4, %3, %2, %1 şeklinde performans puanı verir.