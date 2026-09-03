HT Spor & Mackolik Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
HT Spor & Mackolik Ayın Futbolcusu anketine katıl! Favori oyuncuna oy ver, en çok desteklenen futbolcuya hep birlikte karar verelim. İşte Ağustos ayının adayları...
HT Spor & Mackolik Ayın Futbolcusu anketine katıl! Favori oyuncuna oy ver, en çok desteklenen futbolcuya hep birlikte karar verelim.
İşte Ağustos ayının adayları:
HT SPOR & MACKOLİK AYIN FUTBOLCUSUNU BELİRLEME KRİTERLERİ
HT Spor & Mackolik Süper Lig Ayın Oyuncusu Ödülü Hakkında:
Her ayın bitimini takip eden ilk çarşamba günü, o ayın öne çıkan futbolcuları belirlenerek oylama süreci başlatılır.
Aday seçiminde temel kriter olarak Mackolik platformunun maç performans puanları esas alınır. Bu puanlara göre ayın en iyi 4 futbolcusu belirlenir ve oylamaya sunulur.
Adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, yine Mackolik üzerinden alınan detaylı istatistiksel veriler doğrultusunda sıralama yapılır.
Oylama süreci 5 gün boyunca devam eder.
Ayın Oyuncusu Belirleme Kriterleri:
Ayın oyuncusu, hibrit değerlendirme modeli ile belirlenir:
%30 — Loca:
HT Spor ve Mackolik'in deneyimli yorumcuları ve futbol kamuoyunun saygı duyduğu isimlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi.
%30 — Kullanıcı Oyları:
HT Spor'un X ve Instagram platformu üzerinden yapılan halk oylaması.
%30 — Editör Masası:
HT Spor ve Mackolik ekibinde görev yapan muhabir ve editörlerin değerlendirme puanları.
%10 — Mackolik Performans Puanı:
Ayın en iyi 4 futbolcusunu belirleyen Mackolik, oyuncuların puan sıralamasına göre %4, %3, %2, %1 şeklinde performans puanı verir.