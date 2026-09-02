Gözde Seda Altuner, verdiği kilolarla dikkat çekti

"İĞNE KULLANDIM" DEMİŞTİ

Altuner, şu ifadeleri kullanmıştı: İğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. O meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum. Tüm gürbüzler eridik. Tıbbi bir müdahale oldu yani.