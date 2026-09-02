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        Haberler Magazin Gözde Seda Altuner, verdiği kilolarla dikkat çekti

        Gözde Seda Altuner, verdiği kilolarla dikkat çekti

        Zayıflama iğnesi kullanarak kilo verdiğini açıklayan Gözde Seda Altuner, meslektaşı Şükran Ovalı'nın objektifine verdiği pozlarla son halini takipçilerinin beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla ve geçirdiği değişimle gündeme geliyor.

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        Geçtiğimiz aylarda zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan oyuncu, yeni görünümünü sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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        Oyuncu, son olarak meslektaşı Şükran Ovalı'nın objektifine poz verdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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        Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz şubat ayında kilo verme süreciyle ilgili merak edilenleri dile getirmiş; zayıflama iğnesi yardımıyla kilo verdiğini ve sürecin doktor denetiminde ilerlediğini vurgulamıştı.

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        "İĞNE KULLANDIM" DEMİŞTİ

        Altuner, şu ifadeleri kullanmıştı: İğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. O meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum. Tüm gürbüzler eridik. Tıbbi bir müdahale oldu yani.

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        #Gözde Seda Altuner,
        #oyuncu
        #etiket
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