Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!

Beşiktaş Nicolas Raskin ve kulübü Rangers ile anlaşmaya yakın. Siyah-beyazlılar, Belçikalı orta sahayı bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden görüşmeler sürüyor.

Rangers'ın 2023 yılında Standard Liege'den kadrosuna kattığı Nicolas Raskin'in İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu; oyunun iki yönüne yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.

JABLONEC KADROSUNA ALINMADI

Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, kısa süre önce Raskin'e yönelik transfer ilgisinin artması nedeniyle oyuncuyu Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil etmediklerini açıklamıştı.

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McInnes, Belçikalı futbolcunun sakat olmadığını ancak transfer döneminin sonuna yaklaşılırken yaşanan hareketlilik nedeniyle Glasgow'da bırakıldığını ifade etmişti.