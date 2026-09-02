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        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!

        Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Gürel'in, geminin alabora olmaya başladığı sırada üzerindeki can yeleğini çıkararak kızı Eda'ya giydirdiği, kendisinin ise dalgalara kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Mersin Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı Gülcan Gürel için hastane bahçesinde tören düzenlendi.

        İHA'nın haberine göre Gürel’in, geminin alabora olmaya başladığı sırada üzerindeki can yeleğini çıkararak kızı Eda’ya giydirdiği, kendisinin ise dalgalara kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

        Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Gülcan Gürel’in cenazesi, dün akşam saatlerinde uçakla Çukurova Havalimanı’na getirildi. Buradan Mersin’e getirilen Gürel’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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        HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

        Uzun süredir Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yaptığı öğrenilen Gürel için bugün hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gürel’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Hastane Başhekimi Mehmet Ballı, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Gürel’in yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan duaların ardından Gürel’in cenazesi, defnedilmek üzere Güneyken Mezarlığı'na götürüldü.

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        CAN YELEĞİNİ KIZINA GİRDİRDİ

        Gülcan Gürel’in, babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte, askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere KKTC'ye gittiği öğrenildi. Törenin ardından Mersin’e dönmek üzere yolcu gemisine binen aile, facianın ortasında kaldı.

        Geminin alabora olmaya başlamasıyla yaşanan panik sırasında Gülcan Gürel’in üzerindeki can yeleğini çıkararak kızı Eda’ya giydirdiği belirtildi. Gürel’in, kız kardeşi Zahide’ye ise, "Kızım bundan sonra sana emanet" dediği öğrenildi.

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        EVLADINI KURTARDI, KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

        Facia sırasında evladı için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıkan Gürel’in, üzerindeki can yeleğini kızına vererek onun hayata tutunmasını sağladığı ifade edildi.

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        #son dakika
        #Girne
        #haberler
        #Gülcan Gürel
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